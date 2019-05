Foggia, protesta migranti: “vogliamo case, documenti, contratti”

FOGGIA, 06 MAG – “Siamo stanchi di essere pagati 3 euro all’ora” e “Basta al razzismo” sono alcuni degli slogan scanditi al megafono dai circa 100 braccianti agricoli stranieri, in gran parte africani, che stanno per sfilare in corteo a Foggia per rivendicare migliori condizioni di vita.

Alla manifestazione, organizzata dal collettivo ‘Campagne in lotta’, partecipano i braccianti che vivono a Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia, nella baraccopoli abusiva sorta accanto al Centro richiedenti asilo.