Quanto costa davvero Fabio Fazio alla Rai? La guerra tra il conduttore di Che tempo che fa e il leader della Lega Matteo Salvini è iniziata da tempo, con il vicepremier che ha annunciato di voler tornare ospite del talk di Raiuno solo se Fazio si taglierà il maxi-stipendio. “Se lo fa, ci vado anche a piedi”, ha provocato il Capitano.

Alessandro Morelli, deputato leghista e presidente della Commissione trasporti, su Facebook rilancia con il contratto di Fazio ai raggi X. “Non c’è solo lo stipendio che il conduttore percepisce dalla Rai, di 2,140 milioni di euro – spiega Morelli -. A questa cifra si aggiungono 2,619 milioni di costi di produzione a carico della Rai (trasferte regia, consulenze), 300mila euro alla voce altri costi, 704mila euro per l’acquisizione del format di Che tempo che fa”.







Finito? No, e Morelli consiglia ai suoi followers di “allacciarsi bene le cinture di sicurezza: ci sono anche 9,937 milioni di euro che finiscono in tasca a Officina, la società che produce il programma. Tutto bene? No, perché Officina è al 50% di proprietà dello stesso Fazio, che dalla Rai dunque oltre al lauto stipendio percepisce anche la metà di questa somma”. Tutto chiaro, ora? liberoquotidiano.it