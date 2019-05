Nevica in tutto l’Appennino bolognese e modenese

L’annunciata ondata di maltempo, per una perturbazione dal Nord Europa, è arrivata anche nel nostro territorio. Nevica copiosamente in tutto l’Appennino bolognese e modenese, in particolare a Monzuno, Monghidoro, Loiano, Sestola e Montese. In pianura un forte vento ha cominciato a soffiare, fin da questa mattina, poi è arrivata anche la pioggia. Si registrano alcuni danni, soprattutto nella ‘bassa’ fra San Pietro in Casale e San Giovanni in Persiceto, per alberi e rami spezzati finiti sulle strade. Anche in città ci sono stati problemi a causa del vento, con il crollo di alcune impalcature.

La protezione civile ha emesso un’allerta arancione anche per il rischio idrogeologico, per la probabilità che le piogge abbondanti possano provocare frane, alluvioni e ingrossare i fiumi.

di Etv