Migranti, Bergoglio: “non chiudete la porta a chi bussa”

Condividi

SOFIA, 5 MAG – “A voi, che conoscete il dramma dell’emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, non chiudere il cuore e non chiudere la mano – come è nella vostra tradizione – a chi bussa alle vostre porte”.

Lo ha detto papa Francesco nel suo discorso alle autorità e alla società civile bulgare, a Sofia, alla presenza del presidente della Repubblica Rumen Radev. ansa

Condividi l'articolo