100 euro per un caffè con la Picierno, 500 per una cena: piovono insulti

La campagna elettorale può diventare una faccenda molto costosa. Lo sa bene Pina Picierno, europarlamentare uscente del Pd che si ricandida per un secondo mandato a Bruxelles.

Picierno, ricordata da qualcuno per la gaffe degli 80 euro di Renzi con cui “si fa la spesa per due settimane”, ha lanciato sulla piattaforma derev.com un’iniziativa di crowdfunding per finanziare queste ultime settimane di campagna elettorale. Per sostenere l’esponente Pd di Teano nella sua battaglia in difesa dei “valori fondanti dell’Unione Europea che oggi sono messi in discussione”, si parte da un contributo minimo di 10 euro. In cambio, il donatore riceverà a casa materiali e fac-simili della campagna di Pina Picierno.