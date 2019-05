Salvini propone test antidroga a chi sta in Parlamento. Ira della Cirinnà (Pd)

“Vorrei sapere” se quando “vai a fare il deputato, il senatore o il ministro sei tranquillo o no”. Per questo “mi viene voglia di fare il test antidroga all’ingresso di Camera e Senato per vedere se quando vengono a lavorare in Parlamento sono tutti lucidi”.

E’ la provocazione che il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha lanciato durante un comizio della Lega a Fidenza, auspicando l’appoggio del Movimento 5 stelle alla proposta di legge “che prevede la galera obbligatoria per tutti gli spacciatori”.” Adesso porteremo in parlamento e sfideremo tutto il Parlamento e anche gli alleati dei Cinquestelle a votare la nostra proposta di legge che prevede la galera obbligatoria per tutti gli spacciatori – ha spiegato Salvini -. Mi sono rotto le palle che poliziotti e carabinieri li arrestino la sera e qualche giudice lo liberi la mattina, non è possibile. Vediamo se ci saranno dei parlamentari che diranno ‘no, se non aveva abbastanza droga è giusto che stia fuori’ (dalla galera, ndr.).