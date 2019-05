Milano: 3 giorni di ‘festival’ della droga libera. Inerzia delle Istituzioni

Ci manca solo lo starter. E poi, da domani, via alla festa della droga libera autodafé. A Milano, venghino signori al gran bazar della cannabis, tre giorni per gustare la foglia che fa male ai nostri figli.

Apre l’International Cannabis Expo, pubblicizzato con tanto di manifesti che sono serviti a svegliare – poi tornato a russare – persino il sindaco Sala, che ritraggono proprio la classica foglia di marijuana con l’ipocrita scritta “io non sono una droga”. Questa specie di festival durerà tre giorni, fino a domenica, e tra le sue celebrità ospiterà Frenchy Cannoli, universalmente noto come il guru dell’hashish. Delizierà il pubblico con le sue lezioncine sulla droga libera.

I produttori di canapa dicono lasciateci lavorare. Noi vorremmo dire lasciate vivere i nostri figli senza illusioni e senza droghe. Ma loro no, rivendicano il cosiddetto uso terapeutico della cannabis. Peccato che pubblicizzino l’evento proprio con quella foglia: e chi potrà più raccontare che non è legale farne uso?

L’allarme di Fdi e Fi – – Eppure non si è mosso solo il comune di Milano, anche se esclusivamente per il manifesto. Salvini, ministro dell’interno di un governo che ha nell’esecutivo un suo collega per la lotta alle droghe come Fontana, dice che un negozio su due tra quelli che vengono canapa si rivela “centro di spaccio”. E allora perché consentire questa specie di kermesse che inneggia all’uso della cannabis? Solo perché i Cinquestelle minacciano anche su questo fuoco e fiamme, come ha dimostrato il recente, durissimo attacco al ministro da parte del deputato grillino Mantero?

Fratelli d’Italia con Meloni, Rampelli e la deputata Bellucci hanno sollevato a più riprese la pericolosità dell’evento che si apre domani nel capoluogo lombardo. Analoghe prese di posizione sono venute da Forza Italia con Gelmini e Gasparri.