Vedova in povertà vende le fedi: un ristoratore gliele ricompra

Nei momenti di difficoltà economica si è disposti a tutto pur di andare avanti, anche rinunciare ai beni a noi più cari, quelli che ci ricordano i momenti belli della vita. Una decisione che, purtroppo, ha dovuto prendere anche una anziana signora di Torre Maura, quartiere alla periferia est di Roma, che per andare avanti dopo la morte del marito è stata costretta a vendere i suoi gioielli, comprese le fedi nuziali.

Una storia raccontata durante la puntata di lunedì 29 aprile di ‘Quarta Repubblica’, programma in onda su Rete 4: “Ne avevo una di oro bianco e una di oro rosso. Per quella del matrimonio mi hanno dato 45 euro, mi è sembrato di tradire mio marito, ma almeno per due giorni sono andata avanti”.