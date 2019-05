Usa, deputata musulmana: “Questo non sarà il Paese dei bianchi”

Durante una manifestazione a Washington, Ilhan Omar, deputata ”democratica” musulmana ha detto: “Questo non sarà il Paese dei bianchi”. “In questo momento, l’occupante della Casa Bianca (Trump) e i suoi alleati stanno facendo tutto il possibile per prendere le distanze e disinformare il pubblico sui mostri che hanno creato, che stanno terrorizzando la comunità ebraica e la comunità musulmana,” ha detto la deputata alla folla, insinuando che le recenti sparatorie in sinagoga siano state la colpa di Trump, nonostante entrambi i tiratori fossero apertamente ostili a Trump.

Omar ha continuato a sottolineare che lei era una “rifugiata” e una “immigrata” dalla Somalia, che Trump chiamerebbe un “paese di merda”. E chi potrebbe discutere con lei? Con la sua violenza dilagante, la corruzione e l’oppressione delle donne, la Somalia è certamente una destinazione ideale, presumibilmente sarà questo il motivo per cui la sua industria turistica è fiorente !