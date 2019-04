Omicidio Vannini, Ciontoli in Cassazione: “Ridurre la pena”

Un ricorso in Cassazione per chiedere di ridurre la pena riformulando il capo d’accusa. È quanto ha deciso la famiglia Ciontoli, assistita dall’avvocato Pietro Messina, dopo la condanna di Antonio Ciontoli (sottufficiale di Marina, già capo nucleo della segreteria particolare del Capo di Stato maggiore della Difesa e dipendente dell’Ais) a 5 anni nel processo d’appello sulla morte di Marco Vannini, il 21enne fidanzato della figlia di Antonio, Martina, ucciso a Ladispoli il 17 maggio 2005 da un colpo di pistola partito in casa dei Ciontoli.

In particolare, nel ricorso, il legale chiede alla Corte di “non riconoscere l’aggravante della colpa cosciente oppure la prevalenza delle attenuanti generiche”.