Parroco su Facebook: niente sacramenti se non versate l’8 x 1000 alla Chiesa Cattolica

Una vicenda che lascia perplessi e che fa mettere in dubbio anche i motivi dietro la scelta di intraprendere una vita ecclesiastica. Un parroco romano, utilizzando la pagina Facebook ufficiale della sua Chiesa, ha pubblicato un post indirizzato a chi non versa l’otto per mille alla Chiesa Cattolica. Il post in questione ha scatenato l’ira e lo sdegno di molti parrocchiani e non. Ilcorrieredellacitta.com

Nel suo messaggio, l’uomo ”di Chiesa” riferisce che donare all’otto per mille alla Chiesa è un dovere del cattolico. Ma noi ci chiediamo: non dovrebbe essere una scelta? Anche se sono cristiano, non ho il diritto di scegliere a chi donare una parte della mia tassazione? Per quel che pensa il parroco della Parrocchia S. Rita da Cascia, no. Anzi, è un dovere morale versarlo esclusivamente alla Chiesa Cattolica e non ad altri enti.