Bologna, furto al Velodromo: dal Comune neanche una telefonata

Ad oltre ventiquattro ore dall’ennesimo furto con effrazione patito dalla nostra associazione tutto tace.

Non una parola dal Sindaco.

Non un comunicato stampa dal Presidente del Quartiere.

Non una telefonata dall’Assessore Aitini, dal Comandante della Polizia Municipale o, in generale, dall’Amministrazione.

“Questi signori” li sentiamo solo quando occorre il nostro nulla-osta per manifestazioni di loro interesse o quando la rata del canone che annualmente paghiamo aumenta secondo l’indice ISTAT.

Fortunatamente, la solidarietà vera, quella che fa bene al cuore, ci è arrivata dai cittadini che apprezzano il nostro lavoro e che comprendono gli enormi sacrifici che abbiamo fatto e che stiamo facendo per rendere sempre più bello ed accogliente il parco del Velodromo.

Tranquilli, non è una questione politica, ma solo di sensibilità.

Forza Bologna (quella vera!)

Lorenzo Tomassini, Presidente Associazione Vivere la Città