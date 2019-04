Bergoglio invia aiuti per 500.000 dollari ai migranti fermi in Messico

Condividi

Città del Vaticano – Papa Francesco ha destinato 500 mila dollari dell’Obolo di San Pietro per l’assistenza ai migranti in Messico. Un aiuto concreto e molto simbolico che sarà distribuita tra 27 progetti delle 16 diocesi messicane che avevano chiesto al Vaticano un aiuto per continuare a fornire alloggio, cibo e beni di prima necessità a quella massa di persone che non smette di ammassarsi sul confine con la speranza di poter arrivare un giorno negli Usa.

«Negli ultimi mesi – spiega il comunicato vaticano – migliaia di migranti sono arrivati in Messico, dopo aver viaggiato per oltre 4.000 chilometri a piedi e con mezzi di fortuna da Honduras, El Salvador e Guatemala. Uomini e donne, spesso con bambini piccoli, fuggono da povertà e violenza, con la speranza di un futuro migliore negli Stati Uniti. Ma la frontiera statunitense rimane chiusa».