25 aprile, dal palco insulti all’esercito: generale Riccò e soldati lasciano la cerimonia

Una protesta senza precedenti nel giorno della Liberazione. A Viterbo si festeggia il 25 aprile come da tradizione con la delegazione dell’Anpi, ma quando il rappresentante dei partigiani Enrico Mezzetti ha iniziato a fare propaganda politica attaccando l’Esercito il generale Paolo Riccò si è alzato e ha lasciato la cerimonia.

A farlo infuriare le accuse dei partigiani all’Esercito per i “crimini commessi durante la Seconda Guerra mondiale”, le critiche al ministro della Difesa Elisabetta Trenta per la partecipazione dei nostri militari alle missioni internazionali, e poi ovviamente menando colpi a Matteo Salvini e all’uso del tema-sicurezza “snocciolata come una bandiera di parte”.