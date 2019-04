Nigeriano sul bus con mezzo chilo droga Shaboo, arrestato

Condividi

Torino – Sull’autobus con mezzo chilo droga Shaboo – Arrestato per traffico di sostanze stupefacenti un giovane nigeriano poi condotto presso il carcere Lorusso-Cutugno di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

È stato fermato la scorsa notte a Torino dai militari della Guardia di Finanza di Torino. L’uomo era in possesso di circa 500 grammi di “Shaboo”, una pericolosa sostanza stupefacente nota anche come ice crystal, perché a vederla sembra proprio di trovarsi di fronte a piccoli cristalli di ghiaccio. Quello sequestrato dai finanzieri è un quantitativo ingente considerato il tipo di droga: ne occorre, infatti, una piccolissima dose, circa un decimo di grammo, per ottenere effetti devastanti.