New York Times: “attenzione al pericolo della jihad globale”

Solo quattro settimane dopo che lo Stato Islamico (Isis) è stato cancellato in Iraq e in Siria, il gruppo terroristico ha ricordato a tutto il mondo, e in modo drammatico, che non ha bisogno di controllare il territorio per essere una grande minaccia. Lo ha fatto con la rivendicazione degli attacchi di domenica in Sri Lanka che sono costati la vita ad almeno 253 persone.

Il New York Times in una lunga analisi mette in guardia dal pericolo della jihad globale in Paesi lontani dal Medio Oriente come le Filippine e la Repubblica Democratica del Congo. “L’Isis non è alla disfatta; non è sconfitto”, afferma in un post su Twitter, Laith Alkhouri, un alto dirigente di Flashpoint, organizzazione che valuta la minaccia terroristica globale, come riferisce il quotidiano Usa. Per Alkhouri, il Califfato “non è un’organizzazione basata sui membri. E abile nel riorganizzare e modificare la propria strategia per adattarsi all’evoluzione del panorama della sicurezza in tutto il mondo”.