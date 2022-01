Maestra di 27 anni trovata morta in casa

Grave lutto a Osnago e Cernusco Lombardone: Vanessa Lisitano, insegnante di scuola primaria di soli 27 anni, è stata trovata morta in casa nella serata di ieri, sabato 15 gennaio 2022. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che il padre, che vive in Sicilia, non la sentisse da tempo e che allarmato abbia dunque chiesto aiuto.

I Carabinieri hanno dato il via alle ricerche, ma una volta giunti nella sua abitazione di via Roma a Osnago, forzata la porta d’entrata (sentivano il telefono cellulare della ragazza suonare all’interno) l’hanno trovata priva di vita. La ragazza pare non avesse problemi di salute.

Una morta tanto prematura quanto sconvolgente. La giovanissima insegnante lascia il compagno Mario, i genitori, e i fratelli Francesco e Pietro. https://primalecco.it

