Migranti, Di Maio: “Rimpatri il prima possibile”. E Casarini abbraccia De Falco

“Non sono il ministro dell’Interno ma gli sto ricordando che bisogna fare i rimpatri perché è stato promesso e dobbiamo farlo”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio nel corso del suo intervento a Perugia.

“Dobbiamo affrontare il tema immigrazione con più attenzione – dice -. In questi giorni stiamo chiedendo all’Europa di rispettare il sistema di redistribuzione dei migranti. E’ bello fare gli europeisti con le frontiere italiane come è bello fare i sovranisti con le frontiere italiane”.







L’EUROPA – “In Europa faremo un gruppo parlamentare con senza destra e senza sinistra” dice Di Maio, annunciando che “domenica” andrà “in Polonia”. Non ha neanche senso, aggiunge, “fare le alleanze come fa la Lega con quei partiti che dicono all’Italia che i migranti se li deve tenere o che deve fare austerity. Noi vogliamo lavorare con delle forze politiche a livello europeo per lavorare per l’Italia”.