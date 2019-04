Libia, Conte: “Non siamo né a favore di Haftar né di Serraj”

“Non siamo né a favore di Haftar né a favore di Serraj, ma a favore del popolo libico”. E’ quanto ha detto il premier Conte in merito alla posizione dell’Italia sulla Libia. “Riteniamo che il popolo libico stia aspettando da troppo tempo, che abbia il diritto di vivere in pace” sottolinea.

Il premier ha parlato da Pechino, dove si trova da stamattina per partecipare al secondo Forum sulla via della Seta, in cui sono presenti 37 tra capi di Stato e di governo, oltre a funzionari di un centinaio di Paesi. “Riteniamo che il popolo libico stia aspettando da troppo tempo, che abbia il diritto di vivere in pace” sottolinea. “La nostra posizione si sta rivelando la più lungimirante alla luce della concreta evoluzione dello scenario libico: non è con l’opzione militare che si può stabilizzare la Libia”.