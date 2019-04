Due donne violentate a Bologna, fermato marocchino espulso già due volte

E’ stato fermato per violenza sessuale aggravata un 27enne immigrato irregolare, Yassine Massri, bloccato dai carabinieri in un casolare, in periferia a Bologna. L’uomo avrebbe abusato di due donne, una 23enne bolognese e una 33enne originaria del Marocco. In entrambi i casi avrebbe minacciato di morte le vittime e le avrebbe portate nel casolare. Il 27enne non è destinatario di alcun permesso di soggiorno, ha un alias libico e uno marocchino e ha a suo carico due decreti di espulsione.

Le indagini hanno ricostruito i due episodi. Il 15 aprile una 23enne, che conosceva già l’uomo, lo stava aspettando fuori da un casolare in disuso in via Zanardi. Probabilmente, a quanto si apprende, per acquistare sostanza stupefacente. Non vedendolo uscire, la giovane è entrata e il 27enne l’ha aggredita alle spalle, le ha stretto le mani al collo minacciandola di morte e l’ha violentata. La ragazza è riuscita a divincolarsi con forza e a scappare. Erano circa le 2.30 di notte quando è entrata in un ristorante per chiedere aiuto. Trasferita all’ospedale Maggiore, ha avuto sette giorni di prognosi.