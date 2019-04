Zingaretti fa lo spaccone antimafia in Sicilia, ma si è scordato i soldi di Buzzi

Che c’è andato a fare a Castelvetrano, ieri, Nicola Zingaretti? Non è Montalbano, verrebbe facile la battuta. E non ha nemmeno – diciamo – il curriculum vitae per intestarsi una battaglia antimafia. In Sicilia si vota domenica per le amministrative e Zingaretti (Nicola) ha calcato la mano sulla sua presenza di ieri nel paese che va ad elezioni comunali. “Vado nel paese di Matteo Messina Denaro”, ha annunciato con la solita prosopopea. Offendendo tutti gli abitanti, che non sono certo mafiosi. Oppure, “salvare” solo chi andava alla sua passeggiata elettorale. Perché i suoi sarebbero persone perbene e gli altri no? Il vecchio vizio non muore mai. Buoni e cattivi, amici e nemici.

I soldi di Buzzi – – – Castelvetrano ha semmai bisogno di libertà dal bisogno. E non la può garantire il segretario del Pd. Certo, Zingaretti non è mafioso. E nessuno si può permettere accuse ambigue nei suoi confronti. Ma è in condizione di fare lezioni? Troppa ipocrisia, nascosta sotto il tappeto. Che vai a fare “nel paese di Matteo Messina Denaro” se tutti sanno che tra i finanziatori elettorali hai avuto Salvatore Buzzi, che per mafia è stato condannato? Prudenza, Nicola, che poi ti ritorna tutto addosso.

Anche perché arrivare, restare un paio d’ore e poi tornarsene a casa è abbastanza tranquillo. Se Castelvetrano è “il paese di Matteo Messina Denaro” non basta una comiziata, ma magari il rinnovamento generale.