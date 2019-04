Guardia costiera: stop operazioni di “soccorso” per nave ‘Mare Ionio’

La Guardia Costiera ha vietato alla Mare Jonio di effettuare attività di ricerca e soccorso (Sar) fino a quando l’imbarcazione non si adeguerà “alla normativa di settore”. La decisione è arrivata al termine dell’ispezione che i militari della Guardia Costiera hanno svolto sull’imbarcazione di Mediterranea Saving Human, unica nave umanitaria battente bandiera italiana, dopo il suo rientro nel porto di Marsala la settimana scorsa.

L’ispezione è stata effettuata il 19 aprile scorso nel porto di Marsala “a seguito di una avaria non meglio precisata ad un generatore” per verificare le condizioni di sicurezza della navigazione e per la riconvalida della certificazione necessaria alla navigazione.

Al termine dell’ispezione, dice la Guardia Costiera, “il Comandante è stato diffidato dall’eseguire operazioni di salvataggio in modo stabile ed organizzato fino a quando l’unità in questione non venga adeguata alla normativa di settore (Dpr 435/91 e Regolamento di Classe) e certificata per il servizio di ‘salvataggio'”.