Vandalizzata sede Lega a Fino Mornasco. Salvini: “deliquenti”

“Non solo Bergamo: questa notte i soliti “democratici” hanno sfasciato la sede della Lega a Fino Mornasco (Como). Delinquenti. Le intimidazioni non ci fanno né caldo, né freddo: sempre avanti, con il sorriso, per il bene degli italiani”

“Salvini muori”, vandalizzata sede candidato Lega a Bergamo

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 24, 2019