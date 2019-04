Sri Lanka, Cnn: ‘l’India informò il governo sugli attacchi’

Condividi

Le informazioni trasmesse dall’intelligence indiana alle autorità dello Sri Lanka prima degli attentati di Pasqua si basavano su quanto emerso dall’interrogatorio di un sospetto membro dello Stato islamico (Isis) arrestato in India. E’ quanto riporta oggi la Cnn, affermando che Nuova Delhi “trasmise informazioni insolitamente specifiche nelle settimane e nei giorni precedenti agli attacchi” di domenica scorsa, costati la vita a 321 persone.

Un funzionario indiano ha precisato all’emittente americana che il sospetto Isis aveva fornito il nome di un uomo che sosteneva di aver addestrato in Sri Lanka, legato al gruppo estremista locale, National Tawheed Jamath (Ntj), accusato degli attacchi. L’uomo indicato era Zahran Hashim, identificato nel video dei presunti attentatori diffuso oggi dall’agenzia di propaganda Isis, Amaq. Hashim è l’unico a viso scoperto.







Ieri, le autorità dello Sri Lanka hanno dichiarato di aver ricevuto la prima allerta già il 4 aprile scorso su un possibile piano di attacchi sucidi contro chiese cristiane e località turistiche. L’allerta venne rilanciato ancora due giorni e due ore prima degli attacchi, ha precisato alla stampa il portavoce del governo Rajitha Senaratne.

“Mentre stavamo indagando su casi Isis – ha detto la fonte indiana alla Cnn – durante l’interrogatorio un imputato ha rivelato il nome di un uomo, Zahran Hashim, che è uno degli attentatori suicidi ed è legato a Ntj. Il sospetto disse che aveva avuto un ruolo nella sua radicalizzazione”. La fonte di intelligence indiana non ha specificato a quando risale l’arresto. “Le agenzie di intelligence indiane hanno condiviso le loro informazioni con le controparti nello Sri Lanka”, ha aggiunto la fonte. Tanto che il nome di Hashim appare su un memo datato 11 aprile e firmato dal vice ispettore generale della polizia dello Sri Lanka.

Nel documento, di cui la Cnn ha visto una copia, Hashim viene indicato come leader dell’Ntj: “Un certo servizio di intelligence straniero – si legge – ha riferito che il leader del National Tawheed Jamath (Ntj), Mohamed Cassim Mohamed Zahran, noto anche come Zahran Hashim e i suoi seguaci hanno programmato attentati suicidi in Sri Lanka”. (askanews)