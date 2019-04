Lecco, distrutta statua del Monte Barro: decapitati Gesù Bambino e la Madonna

Gesù Bambino e la Madonna che lo tiene in braccio sono stati decapitati entrambi. Le teste mozzate sono quelle della statua ai piedi della Sasso della Vecchia del Monte Barro. I volti sia della Madonna sia del Bambinello sono stati distrutti, con un azione deliberata.

Se i teppisti abbiano voluto compiere un “semplice” vandalismo oppure un vero e proprio atto sacrilego deliberato risulta difficile stabilirlo, come pare impossibile identificare e rintracciare i colpevoli visto la zona isolata dove si trova la statua. Non è la prima volta che simboli religiosi e della devozione popolare in montagna vengono deturpati e abbattuti. (www.ilgiorno.it)