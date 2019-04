Sri Lanka, “Allah ha creato questa terra per i musulmani”

Condividi

Sri Lanka: Sarebbero stati identificati due degli attentatori del Shangri-La Hotel e alla chiesa di Batticaloa: Zahran Hashim e Abu Mohammed. Ecco una delle prediche di Zahran Hashim, uno dei terroristi islamici che hanno ucciso oltre 200 cristiani in Sri Lanka a Pasqua!

“Indù, cristiani e buddhisti sono kafirs” (miscredenti, infedeli)

“Allah ha creato questa terra per i musulmani; solo i musulmani hanno il diritto di governare “. “La lealtà dei musulmani dovrebbe essere rivolta solo verso la nazione governata dai musulmani”

Meet Zahran Hashim, one of the jihad terrorists who killed over 200 in Sri Lanka on Easter!

"Hindus, Xtians, Budhdhas are Kafirs"

"Allah created this land for Muslims; only Muslims have the right to rule."

"Loyalty of Muslims should only be for the Nation ruled by Muslims" pic.twitter.com/fPA3IcT8IK

