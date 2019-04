Monaco: uomo lancia fuochi d’artificio in chiesa urlando “Allah akbar”

Condividi

Cristianofobia in Germania – A Monaco un uomo è entrato nella chiesa di Saint Paul ed ha cominciato a lanciare sassi e fuochi d’artificio sui fedeli in preghiera durante la Veglia Pasquale, urlando “Allah akbar”. 24 persone sono rimaste ferite.

Germany 🇩🇪 last night at St. Paul church in #munich an attack carried out by 1 man with 24 injured. Where’s the MSM on this? pic.twitter.com/vCVwk8Rt7S

— Kaya Jones (@KayaJones) April 21, 2019