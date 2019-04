Correggio, spari al campo nomadi: ferito un 32enne

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Un 32enne è stato ferito, oggi verso le 10.30, a colpi di arma da fuoco nel campo nomadi di via Sinistra Tresinaro a Correggio, un’area che ospita una cinquantina di persone di etnia sinti. Sul posto è intervenuta la squadra mobile della polizia che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. L’uomo è rimasto ferito a una gamba e non è in pericolo di vita.

A quanto apprende Reggiosera, c’è stata una lite fra sinti, per motivi di gelosia, relativamente a una donna contesa e i colpi di pistola, almeno cinque, sono stati esplosi in questo contesto. Uno dei proiettili ha raggiunto alla gamba il 32enne. Il ferito è poi stato portato al pronto soccorso di Carpi. I sanitari hanno avvistato il posto di polizia che ha iniziato ad indagare.