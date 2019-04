Tunisia: il caso delle armi sequestrate ai diplomatici francesi

Oliver Poivre d’Arvor, Ambasciatore di Francia a Tunisi, ha pubblicato questo giovedì un comunicato per fornire spiegazioni relative a quanto accaduto a Ras Jedir, dove un gruppo di diplomatici francesi è stato trovato in possesso di armi ed è stato bloccato al confine perché non voleva consegnare l’arsenale.

L’ambasciatore ha spiegato che il gruppo aveva il compito di garantire la sicurezza dell’ambasciatore francese a Tripoli, i quale ha dovuto ritirarsi urgentemente dalla Libia di fronte a eventi in rapida evoluzione e crescenti rischi. La rotta terrestre è stata scelta come la via più sicura per lasciare il luogo.