Senegalese già espulso minaccia controllore che chiede biglietto: ”Ti ammazzo”

Se l’è vista davvero brutta un controllore di 48 anni in servizio su un pullman di linea della Contram Mobilità, nella tratta Jesi-Cingoli, che ieri mattina nel corso del suo lavoro è stato aggredito verbalmente e minacciato di morte da un senegalese trovato senza biglietto.

Come riporta Cronache Maceratesi, l’uomo stava procedendo al controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri quando è incappato nello straniero che aveva un ticket non valido perchè dell’Atma, la compagnia dei trasporti di Ancona. Con calma, il controllore ha spiegato al ragazzo la situazione informandolo, inoltre, che anche la tariffa per quella tratta non era corretta. Tanto è bastato per far andare in escandescenza l’immigrato che, improvvisamente, si è alzato dal suo posto ed ha iniziato ad inveire pesantemente contro l’uomo colpevole solo di fare il suo lavoro.