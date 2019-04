M5s, Di Maio: subito una legge sul conflitto d’interessi

Condividi

Una proposta di legge sul conflitto d’interessi. È l’iniziativa che il Movimento 5 Stelle – a quanto spiegano fonti qualificate pentastellate, confermando quanto anticipato dal Corriere della Sera – intende prendere presto in Parlamento. Il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, spiegano, vuole portare in Aula “quanto prima” il testo, su uno dei temi cari ai Cinque stelle ma ancora non affrontato in questa legislatura.

“Vediamo se il Pd e la Lega lo votano”, sottolineano le stesse fonti. E aggiungono che gli sviluppi delle vicende legate al caso del sottosegretario leghista Armando Siri hanno enfatizzato l’urgenza di una nuova legge sul tema. Il testo sarebbe al momento “allo studio”.