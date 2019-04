Kosovo: Ok al rimpatrio di familiari dei terroristi Isis

L’operazione pianificata per il rimpatrio di alcuni cittadini kosovari, familiari di persone che hanno combattuto nelle fila dello Stato islamico in Siria, “è stata conclusa con successo”. Lo ha annunciato questa mattina il ministro della Giustizia kosovaro, Abelard Tahiri, parlando ai giornalisti a Pristina.

Il ministro ha confermato che l’operazione per il rimpatrio “dei nostri cittadini dalla Siria” si è conclusa positivamente, senza fornire tuttavia ulteriori dettagli su come sia avvenuto il ritorno in Kosovo dei parenti degli ex combattenti dello Stato islamico.