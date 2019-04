Estonia, Macron invia militari e carri armati al confine russo

Circa trecento militari, oltre a quattro carri armati e venti veicoli da combattimento di fanteria provenienti dalla Francia, arriveranno in Estonia il 23 aprile. È quanto si apprende da una nota dell’ufficio stampa dell’ambasciata francese a Tallinn. I militari arriveranno nella città di Tapa, centro che dista solo 140 chilometri dal confine russo.

Il contingente francese sarà in Estonia nel quadro della missione della Nato per rafforzare la presenza militare dell’alleanza nei paesi baltici e in Polonia. Il raggruppamento è costituito da militari della seconda brigata dell’esercito francese e mercenari della Legione straniera. Le unità tecniche saranno consegnate per ferrovia. L’ambasciata ha chiarito che i militari resteranno nella repubblica baltica fino alla fine di agosto. Agenzia Nova