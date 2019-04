Salvini a Di Maio: “La Raggi si è dimessa da indagata?”

Condividi

“La Raggi si è dimessa da indagata? Il sindaco Raggi indagato per due anni si è dimesso?”. Il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini, risponde così ai giornalisti che al termine della visita alla tendopoli di San Ferdinando gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni di Di Maio che ha detto che il sottosegretario leghista Armando Siri indagato per corruzione si dovrebbe dimettere.

“Siamo in una Repubblica fortunatamente dove si è innocenti fino a prova contraria. In caso di condanna, per carità di Dio…”.