Perugia, candidato Lega: “Solo Salvini fa gli interessi degli immigrati”

Queste le parole di Mark Adeniji, candidato nigeriano della Lega alle amministrative di Perugia, a margine del comizio del leader leghista nel capoluogo umbro: “Salvini è l’unico che fa gli interessi degli immigrati, gli altri fanno solo chiacchiere”.

Poi con visibile entusiasmo Mark Adeniji dichiara: “Fortunatamente sono stato candidato qui a Perugia per le prossime elezioni amministrative, seguo la Lega da circa un anno e sono entrato a farne parte perché è un idea, un progetto che mi piace” – e aggiunge – “Salvini è un uomo di parola, quello che promette, mantiene, e se uno ha a cuore l’Italia, ha amore per la patria come io ce l’ho per l’Italia, deve sostenere la Lega e Salvini alle prossime comunali di Perugia per rendere questa città più bella, più culturale, più vivibile, più sociale e più accogliente”. Cosi ha concluso il candidato nigeriano della Lega Mark Adeniji. (Agenzia Vista) Perugia, 17 aprile 2019