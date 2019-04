Papa lava piedi ai carcerati: “Errori passeggeri, siamo fratelli”

Papa Francesco si è chinato a lavare i piedi di un gruppo di carcerati di Velletri, come vuole la tradizione della messa “in Coena Domini” del giovedì santo. I 12 detenuti sono provenienti da quattro diversi Paesi: 9 sono italiani, 1 brasiliano, 1 della Costa d’Avorio e 1 del Marocco. A Velletri è la quinta volta che Francesco celebrerà la Messa in Coena Domini in un carcere. Lo aveva già fatto a Casal del Marmo a Rebibbia, a Paliano e a Regina Coeli.

“Nella vita ci sono dei problemi, litighiamo tra noi, ma questa deve essere una cosa passeggera perché nel cuore nostro ci deve essere questo amore di servire l’altro”, ha detto Francesco durante la messa.