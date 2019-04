Firenze, Nardella: ‘Lega aggressiva, il Pd è un partito sano’

Condividi

Elezioni amministrative, Nardella: “La Lega è una forza aggressiva”. Questa mattina il sindaco ha presentato i consiglieri comunali, di quartiere e anche i presidenti di quartiere alla piazzetta dello Sprono. Nardella: “Esperienza e affidabilità sono importanti di fronte a un governo che dice una cosa e poi ne fa un’altra il giorno dopo. Noi siamo per il governo della concretezza”.

Tra le novità c’è Serena Perini candidata al quartiere 3. Inoltre per la prima volta i fiorentini potranno votare direttamente per il presidente di quartiere. Quindi due schede e non una.

Sulla Lega