Albanese fugge all’alt dei Cc e si schianta

di Etv

Bologna – E’ andata bene, considerando a come si è ridotta la macchina, ai cinque giovani occupanti di una Fiat Croma che verso le 22 di ieri sera è andata a schiantarsi contro un palo nelle campagne di Baricella. L’incidente è avvenuto perché il conducente, un 19enne albanese, non si era fermato all’alt dei Carabinieri, in un posto di controllo in via Savena Vecchia. Nella fuga ad alta velocità ha perso il controllo dell’auto che, oltre a piegare il palo, ha anche danneggiato una recinzione. Il conducente e i suoi quattro amici che si trovavano a bordo non hanno riportato ferite.