Famiglia sequestrata da commando di rapinatori: paura nel Nolano

Famiglia sequestrata da un commando di rapinatori: paura nel nolano. Notte di paura a San Paolo Bel Sito, nel nolano, per una famiglia di 5 persone, sequestrate nella loro villa da un commando di rapinatori a volto coperto.

I malcapitati – come racconta Il Mattino – sono stati svegliati nel sonno, minacciati con la pistola e legati con una corda per non farli reagire. I ladri hanno portato via denaro in contanti, gioielli, preziosi ed il dvd con le immagini delle telecamere dell’impianto di sicurezza dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che indagano sull’accaduto.

www.napolitoday.it