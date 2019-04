Superbia climatica. Greta: “non ho tempo per pensare a Trump”

“Non so cosa direi a Donald Trump se lo incontrassi, probabilmente niente, perché con lui i fatti non funzionano. Qualcun altro dovrà convincerlo, perché io non ho tempo“. Ad affermarlo è Greta Thunberg, la minorenne strumentalizzata dall’élite con la scusa di combattere il fantomatico cambiamento climatico.

L’arrogante 16enne svedese si è esibita in un’intervista a Sky TG24, realizzata da Federico Leoni. L’intervista sarà in onda domani, martedì 16 aprile a partire dalle 16, all’interno di Sky TG24 Pomeriggio, condotto da Olivia Tassara, con un approfondimento speciale dedicato al tema della (inesistente) crisi climatica.