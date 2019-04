L’incendio di Notre Dame strumentalizzato in chiave europeista

Incendio a Notre-Dame, Augias: “Un’occasione per riunire l’Europa alle porte del voto”

“Questo incendio ha un alto valore simbolico perché la cattedrale di Notre- Dame è un simbolo per cattolici e non cattolici e atei, interessa gli europei” spiega Corrado Augias commentando il rogo che ha devastato l’imponente struttura gotica di Parigi.