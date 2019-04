Islam, Indonesia: coppia fustigata in pubblico. La gente ride e fa i selfie

Condividi

Un uomo e una donna sono stati pubblicamente frustati in Indonesia per aver fatto sesso al di fuori del matrimonio. Le fotografie mostrano una folla di persone che assiste, per la maggior parte indifferente. Alcuni dei presenti addirittura ridono e scattano selfie, mentre la coppia viene fustigata.

La punizione, come imposto dalla sharia, è avvenuta nella città di Banda Aceh, dove la legge islamica è rigorosamente applicata.

Le persone sono fustigate fino a 200 volte per una serie di azioni ritenute contrarie all’islam, secondo le rigide leggi, tra cui il gioco d’azzardo, l’alcol, il sesso gay o qualsiasi relazione non coniugale.