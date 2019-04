Incendio Notre Dame, Tajani: fuori dalla plenaria una scatola per le offerte

“Notre Dame è stata la prima cattedrale della mia vita quando abitavo a Parigi, quindi da ex parigino, da italiano ed europeo il mio cuore è ferito come quello di tutti, dopo quello che è accaduto ieri a Parigi. Siamo vicini ai francesi, vicini alla Francia, quello che è successo non è una ferita che si rimarginerà rapidamente, bisogna impegnarsi tutti insieme”.

Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani oggi al Parlamento europeo a Strasburgo. “Un deputato mi ha proposto di raccogliere del denaro oggi quindi metteremo fuori dalla plenaria una scatola per queste offerte” e “potremo metterci quello che guadagniamo oggi per lanciare un messaggio di solidarietà, positivo del Parlamento europeo”, ha aggiunto.