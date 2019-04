Migranti, Trenta: No gestione dell’immigrazione chiudendo i porti

“Sono appena tornata da un ultimo viaggio nel Corno d’Africa, ero stata poco tempo prima in Niger: in questi Paesi abbiamo dei tassi di crescita demografica incredibili, il raddoppio della popolazione entro il 2030. Come pensiamo di poter gestire questo futuro con la chiusura dei porti? E’ impossibile, bisogna lavorare su una soluzione alternativa” ha detto ancora la Trenta parlando del fenomeno immigrazione.

“Non sono quella che dice ‘apriamo a tutti’, assolutamente no, pero’ ragioniamo sul futuro perche’ prima o poi questo futuro ci sfugge di mano”.