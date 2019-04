Isis, terrorista vissuto a Milano: “Vendevamo petrolio alla Turchia”

Condividi

Sei mesi fa ci sarebbe stato un tentativo di golpe interno allo Stato islamico per rimuovere dalla leadership Abu Bakr al Baghdadi. A rivelarlo è stato un ex membro dello Stato islamico in Siria, chiamato “Bin Laden Al Itali” (Bin Laden l’italiano). In un’intervista all’emittente televisiva “Al Arabiya”, l’uomo, chiamato anche Abu Nasiba Al Itali, sostiene che Al Baghdadi “si trovasse in quel periodo vicino ad Ash Sha’fah, pochi chilometri a nord di Abu Kamal, al confine tra Siria e Iraq”. L’ex membro del califfato poi aggiunto che il leader dello Stato islamico “non appare in pubblico dall’inizio dei raid aerei della Coalizione internazionale contro quella zona. Ritengo che molto probabilmente si trovi nascosto in Iraq o in Turchia”.

Nell’intervista, il terrorista che ora collabora con le milizie curdo-siriane che l’hanno catturato, racconta di come l’organizzazione terroristica potesse rifornirsi dall’esterno. “Vendevamo petrolio alla Turchia ed avevamo ogni tipo di prodotto ,dai vestiti al cibo”.