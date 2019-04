Grillo si vanta in Giappone: dal M5s risultati straordinari

“La rete ha portato un Movimento nato spontaneamente e senza grandi velleità a governare ora il Paese con un’altra forza politica. Siamo passati dall’essere un partito di opposizione, di grido contro la politica a trovarci a farla la politica, una politica nuova. E adesso, in setto otto mesi, stiamo portando a casa dei risultati straordinari”.

Lo ha detto Beppe Grillo, raccontando in una conferenza stampa alla Camera Alta giapponese, a Tokyo, l’esperienza del Movimento cinque stelle.”Ma la grande efficacia del M5s è stata la rivoluzione antropologica che ha portato: abbiamo cambiato le persone” ha concluso ricordando, tra l’altro, che “l’ironia è un pilastro della vita, serve a dare il senso di umano alle persone. In politica non c’è mai stata” e con i suoi spettacoli “per la prima volta un comico ha parlato di economia, finanza, energia, una sorta di controinformazione rispetto ai media tradizionali”. (askanews)