Vendola insulta Benedetto XVI: “Testo mediocre come manuale per esorcisti”

Tra coloro a cui non è piaciuto il ritorno sulla scena di Joseph Ratzinger, c’è Nichi Vendola, che su MicheleSantoro.it si è esibito in una riflessione feroce contro il Papa Emerito.

Il titolo è abbastanza esplicito: viene citato lo scisma. L’ex governatore della Puglia non lascia spazio a interpretazioni sin dall’inizio, cioè da quando definisce Benedetto XVI “l’antipapa”. Il seguito non è da meno: “ Eccolo – scrive il politico – che, in punta di sottana, con un tono scolastico e devozionale, scivola fuori dal silenzio, si affaccia urbi et orbi, e torna solo per un attimo a pontificare. Cioè torna a evocare i suoi fantasmi. E ad azzannare i suoi nemici” . E ancora: “ Sembrerebbe angelicato se non fosse per il lampo di quello sguardo luciferino”.