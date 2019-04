Migranti, Grimoldi dossierato dal Consiglio d’Europa

Scrive Alberto Bagnai su Twitter: “Per questo tweet Paolo Grimoldi è stato dossierato dal Consiglio d’Europa. Non è una cosa esattamente rassicurante. È estremamente allarmante che un’istituzione come il Consiglio d’Europa (che NON è un’istituzione della UE) teorizzi esplicitamente la necessità di limitare i diritti politici di parlamentari che citano fatti riportati da autorevoli organi di stampa.”

Qui l’articolo del Corriere a cui Grimoldi si riferisce »»