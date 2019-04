Genova: rapina con spray urticante, arrestati tunisini

Lo hanno rapinato accecandolo con uno spray urticante, facendo perdere le loro tracce subito dopo nel dedalo di vicoli del centro storico di Genova. Sono stati rintracciati dopo oltre due mesi di ricerca e arrestati dalla polizia i due rapinatori autori del colpo avvenuto lo scorso 14 gennaio nel capoluogo ligure.

Si tratta di due tunisini di 32 e 34 anni: secondo quanto ricostruito si trovavano in via del Campo, dove avevano seguito un giovane muratore visto maneggiare contanti in uscita da un negozio di telefonia dove aveva acquistato un paio di auricolari. All’altezza di piazza del Campo, uno dei due rapinatori gli si è parato davanti impedendogli la fuga mentre l’altro gli ha spruzzato sul viso uno spray urticante.