Bologna, blitz antidroga: due carabinieri aggrediti da maghrebini

Condividi

Due carabinieri feriti feriti in un blitz. E’ accaduto stanotte nel corso di un’operazione antidroga, che ha portato all’arresto di tre criminali, un’italiana 51enne e due magrebini, un 39enne marocchino e un 45enne tunisino.

L’attività, finalizzata a disarticolare il mercato della droga bolognese, con particolare riferimento ai centri di smistamento della sostanza stupefacente nel Rione ‘Pilastro’, era iniziata attorno alle ore 21.30 tra via Alberto Trauzzi e via Lodovico Frati, quando due militari del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro, hanno intercettato i tre malviventi all’interno di un condominio, mentre stavano spacciando della droga a un 46enne di Budrio che si era recato al Pilastro per rifornirsi di cocaina.